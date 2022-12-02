НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Бостон» сыграет с «Майами» и другие матчи

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В пятницу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

«Милуоки» попытается продлить победную серию в домашней встрече с «Лейкерс». Крис Миддлтон проведет дебютный матч в сезоне.

В Бостоне состоится встреча финалистов Восточной конференции прошлого сезона. Одержавшие пять побед подряд «Селтикс» примут «Хит» Джимми Батлера.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Вашингтон
Дата проведения
3 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Бостон – Майами
Дата проведения
3 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Кливленд – Орландо
Дата проведения
3 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Атланта – Денвер
Дата проведения
3 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Лейкерс
Дата проведения
3 декабря, 03.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Бруклин – Торонто
Дата проведения
3 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Мемфис – Филадельфия
Дата проведения
3 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Новый Орлеан
Дата проведения
3 декабря, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Юта – Индиана
Дата проведения
3 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Финикс – Хьюстон
Дата проведения
3 декабря, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Чикаго
Дата проведения
3 декабря, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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