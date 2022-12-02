НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Бостон» сыграет с «Майами» и другие матчи
В пятницу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
«Милуоки» попытается продлить победную серию в домашней встрече с «Лейкерс». Крис Миддлтон проведет дебютный матч в сезоне.
В Бостоне состоится встреча финалистов Восточной конференции прошлого сезона. Одержавшие пять побед подряд «Селтикс» примут «Хит» Джимми Батлера.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 3 декабря, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 3 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 3 декабря, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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