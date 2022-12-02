НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Бостон» сыграет с «Майами» и другие матчи

В пятницу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

попытается продлить победную серию в домашней встрече с «Лейкерс». Крис Миддлтон проведет дебютный матч в сезоне.

В Бостоне состоится встреча финалистов Восточной конференции прошлого сезона. Одержавшие пять побед подряд «Селтикс» примут «Хит» Джимми Батлера.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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