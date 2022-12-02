заявил, что корейский футболист оскорблял .

Главный тренер сборной прокомментировал замену Криштиану на 65-й минуте матча против сборной (1:2).

«Роналду, уходя с поля, был разозлен на корейского игрока, который оскорблял его и выгонял побыстрее с поля.

Криштиану сказал, что все нормально. Я слышал, что корейский футболист сказал по-английски. Роналду ответил: «Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее». Пепе даже погнался за корейцем из-за этого», – заявил Сантуш.

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