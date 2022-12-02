Сантуш о замене Роналду: «Корейский игрок оскорбил Криштиану, выгонял его побыстрее с поля. Пепе даже погнался за ним из-за этого»
Фернанду Сантуш заявил, что корейский футболист оскорблял Криштиану Роналду.
Главный тренер сборной сборной Португалии прокомментировал замену Криштиану на 65-й минуте матча против сборной Южной Кореи (1:2).
«Роналду, уходя с поля, был разозлен на корейского игрока, который оскорблял его и выгонял побыстрее с поля.
Криштиану сказал, что все нормально. Я слышал, что корейский футболист сказал по-английски. Роналду ответил: «Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее». Пепе даже погнался за корейцем из-за этого», – заявил Сантуш.
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