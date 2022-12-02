Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию

Теги Ак Барс Юрий Бабенко Олег Знарок КХЛ Хоккей

Олег Знарок подал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса».

59-летний специалист покинул казанскую команду по собственному желанию. Клуб принял отставку тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

«Я благодарен «Ак Барсу» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству.

Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за его успехи в будущем», – сказал Знарок.

«Ак Барс» объявил об отставке Знарка после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Казанский клуб назначил Знарка на пост главного тренера в июле 2022 года.

В текущем сезоне «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные