Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию

подал в отставку с поста главного тренера .

59-летний специалист покинул казанскую команду по собственному желанию. Клуб принял отставку тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

«Я благодарен «Ак Барсу» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству.

Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за его успехи в будущем», – сказал Знарок.

«Ак Барс» объявил об отставке Знарка после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

Казанский клуб назначил Знарка на пост главного тренера в июле 2022 года.

В текущем сезоне «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.