вновь забил ворота на чемпионате мира.

Полузащитник сборной Швейцарии открыл счет на 20-й минуте игры в рамках третьего тура .

Швейцария и Сербия аналогично встречались на групповом этапе ЧМ-2018 – и тогда Шакири, уроженец Гниланского округа Косово, тоже отметился забитым мячом.

Тот матч ознаменовался скандалом, поскольку Шакири вместе с Гранитом Джакой продемонстрировали орла во время празднования гола – это символ независимости Албании, изображенный на флаге.

ФИФА открывала дисциплинарное дело в отношении футболистов и впоследствии их оштрафовала.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Швейцария

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