Родившийся в Косово Шакири забил Сербии на двух ЧМ подряд. В 2018-м его оштрафовали за показ албанского орла при праздновании гола

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Джердан Шакири вновь забил ворота сборной Сербии на чемпионате мира.

Полузащитник сборной Швейцарии открыл счет на 20-й минуте игры в рамках третьего тура ЧМ-2022.

Швейцария и Сербия аналогично встречались на групповом этапе ЧМ-2018 – и тогда Шакири, уроженец Гниланского округа Косово, тоже отметился забитым мячом.

Тот матч ознаменовался скандалом, поскольку Шакири вместе с Гранитом Джакой продемонстрировали орла во время празднования гола – это символ независимости Албании, изображенный на флаге.

ФИФА открывала дисциплинарное дело в отношении футболистов сборной Швейцарии и впоследствии их оштрафовала.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Швейцария

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