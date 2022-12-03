Хартли опроверг своему окружению, что возглавит «Ак Барс». Предложение действительно было

Стал известен ответ на предложение возглавить «Ак Барс».

Ранее появились данные о том, что казанский клуб, принявший отставку Олега Знарка, практически договорился о контракте с 62-летним канадским специалистом.

Хартли действительно получил предложение от , но в общении со своим окружением опроверг, что возглавит команду из Татарстана, сообщает журналист Павел Лысенков. В январе Боб планировал приехать в Омск для продолжения работы в академии «Авангарда».

Также Лысенков отмечает, что финансовый фактор вряд ли может стать аргументом, потому что если бы Хартли хотел тренировать, то был бы готов предложить канадцу столько, сколько он захочет.

Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год.

В 2021 году Боб привел омский клуб к первой в истории победе в розыгрыше Кубка Гагарина – в финале «Авангард» выиграл у ЦСКА (4-2 в серии).

В текущем сезоне «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.