Пирс Морган: «Роналду хочет добиться перехода в клуб из ЛЧ, хорошо выступив на ЧМ. Дело не в деньгах, а в жгучем желании бить рекорды и брать трофеи»

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Пирс Морган рассказал о планах Криштиану Роналду.

После интервью Моргану «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«Роналду думает, что если хорошо выступит на этом чемпионате мира, то добьется того, чего действительно хочет, – перехода в клуб, играющего в Лиге чемпионов, который расширит его послужной список и его наследие.

На данном этапе его карьеры дело не в деньгах. Все сводится к жгучему желанию играть в футбол на высшем уровне, бить рекорды и выигрывать трофеи. И он сделал это в большем количестве стран, чем любой другой игрок в истории», – заявил журналист.

Похоже, Роналду и правда думает о карьере в Саудовской Аравии (более 200 млн евро в год). И у него там есть пара вариантов

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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