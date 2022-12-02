ФИФА показала, что мяч остался в поле в эпизоде с голом Японии в ворота Испании

отреагировала на второй гол Японии в матче с Испанией.

В моменте со вторым голом хавбек сборной Японии Каору Митома сделал голевую передачу, выбив мяч с лицевой линии.

С некоторых ракурсов казалось, что мяч полностью вышел за пределы поля, но гол был засчитан после обращения к системе ВАР.

«ВАР проверил второй гол сборной Японии на предмет того, вышел ли мяч за пределы поля. Видеоарбитры использовали изображение с камеры линии ворот, чтобы проверить, находился ли мяч частично на линии или нет.

Другие камеры могут давать искаженное изображение, но, по имеющимся данным, мяч не вышел за пределы поля», – сообщили в ФИФА.

Скриншоты: twitter.com/FIFAcom

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