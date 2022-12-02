Две сборные из Южной Америки сыграют в плей-офф ЧМ-2022. Такого не было с 2002-го

Две команды из Южной Америки сыграют в плей-офф .

Выступление в следующем раунде турнира продолжат сборные и .

Другим южноамериканским командам – и Уругваю – не удалось преодолеть стадию группового этапа. Обе команды заняли третьи места в своих группах.

Таким образом, впервые с 2002 года в плей-офф сыграют всего две команды из Южной Америки.

В 2018 году в плей-офф сыграли четыре сборные, в 2014 и в 2010 годах – пять, в 2006 году – три.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ