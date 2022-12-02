Две сборные из Южной Америки сыграют в плей-офф ЧМ-2022. Такого не было с 2002-го
Две команды из Южной Америки сыграют в плей-офф ЧМ-2022.
Выступление в следующем раунде турнира продолжат сборные Бразилии и Аргентины.
Другим южноамериканским командам – Эквадору и Уругваю – не удалось преодолеть стадию группового этапа. Обе команды заняли третьи места в своих группах.
Таким образом, впервые с 2002 года в плей-офф сыграют всего две команды из Южной Америки.
В 2018 году в плей-офф сыграли четыре сборные, в 2014 и в 2010 годах – пять, в 2006 году – три.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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