«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в Зимнем кубке РПЛ. Турнир пройдет в Абу-Даби

Стал известен состав участников Winline Зимнего кубка РПЛ.

Участие в турнире примут , , и . Изначально в кубке мог сыграть «Зенит», но клуб отказался.

Зимний кубок РПЛ пройдет с 1 по 11 февраля в Абу-Даби.

«Мы планируем, что Winline Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти.

Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнеров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.