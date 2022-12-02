Песков о русских песнях на ЧМ-2022: «России нет на ЧМ, но российская культура – часть мировой, как бы кто-то ни хотел ее отменить»

Дмитрий Песков высказался о русских песнях на чемпионате мира.

Ранее организаторы чемпионата мира в Катаре устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча в городе Эль-Вакра. Одна из арабских групп исполнила мелодии песен «Калинка-малинка» и «Катюша».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина ответил на вопрос, как в Кремле относятся к звучанию русских песен на чемпионате мира.

«России нет на чемпионате мира. Давайте называть вещи своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу.

Но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», – сказал Песков.