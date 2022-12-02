В Нидерландах начались беспорядки после выхода Марокко в плей-офф ЧМ. В полицейских бросали файеры, фанатов разгоняли с собаками и дубинками
Выход сборной Марокко в плей-офф ЧМ-2022 вызвал беспорядки в Нидерландах.
После победы Марокко над Канадой (2:1) в разных городах Нидерландов начались беспорядки. В Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме в полицейских бросали файеры.
В Амерсфорте полиция разогнала группу из примерно 300 болельщиков, используя собак и дубинки.
Суммарно полиция Нидерландов задержала не менее 20 человек в разных городах.
За Марокко счастлива вся страна! Еще бы: в плей-офф ЧМ впервые за 36 лет
Прорыв Африки: две сборные в плей-офф – повторение рекорда. А Марокко не выходило с 1986-го!
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии