В Нидерландах начались беспорядки после выхода Марокко в плей-офф ЧМ. В полицейских бросали файеры, фанатов разгоняли с собаками и дубинками

Выход сборной Марокко в плей-офф вызвал беспорядки в Нидерландах.

После победы Марокко над Канадой (2:1) в разных городах Нидерландов начались беспорядки. В Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме в полицейских бросали файеры.

В Амерсфорте полиция разогнала группу из примерно 300 болельщиков, используя собак и дубинки.

Суммарно полиция Нидерландов задержала не менее 20 человек в разных городах.

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