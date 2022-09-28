Испания в полуфинале Лиги наций, пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова покинула Россию, 3 клуба Крыма могут попасть во Вторую лигу РФ и другие новости утра

1. Завершился групповой этап Лиги наций. Испания благодаря голу Мораты на 88-й минуте в ворота Португалии вышла в плей-офф турнира, где конкуренцию ей составят Италия, Нидерланды и Хорватия. Роналду снова не забил.

Холанд и Митрович забили больше всех на групповом этапе. Украина не вышла в Лигу A, Армения вылетела в Лигу C. Все результаты заключительного тура смотрите здесь.

2. В КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» в «Зеленом дерби», «Авангард» уступил «Динамо», «Нефтехимик» победил «Сибирь», «Витязь» был сильнее «Амура».

3. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию.

4. Валиева выступит на этапах Гран-при России по фигурном катанию в Москве и Казани, Трусова – в Сочи и Самаре, Щербаковой нет в заявке. Коляда выступит на этапах в Москве, Кондратюк – в Сочи и Самаре. Тарасова и Морозов выступят на этапах в Москве и Казани, Мишина и Галлямов – в Москве и Перми. Дэвис и Смолкин заявлены на этапы в Москве и Перми, Степанова и Букин взяли паузу в карьере из-за травмы партнерши.

5. Товарищеские матчи. Бразилия разгромила Тунис (5:1) – команда Тите не уступает в 15 играх, 7 матчей подряд выиграли с общим счетом 26:2. Неймар почти нагнал Пеле в списке лучших бомбардиров национальной команды страны. В Ришарлисона бросили банан после гола на «Парк де Пренс» в Париже.

6. Халили победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, Гараничев – 2-й, Поварницын – 3-й. Дербушева выиграла индивидуальную гонку, Сливко – 2-я, Казакевич – 3-я, Резцова – 4-я.

7. Катар потратил около 208 млрд евро на ЧМ-2022 – в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м.

8. Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом 49-летний Иван Максимов получил повестку: «Мама услышала, и ей стало плохо. Врачи сказали, что у нее инсульт». А потом он уточнил: «В военкомате сказали, что я не подхожу под частичную мобилизацию».

9. В России систематически занимаются физкультурой около 24,3 млн детей – это 88,5%. Эти данные озвучил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

10. Три крымских клуба максимум могут попасть во Вторую лигу чемпионата России по футболу – «Таврия», «Севастополь» и «Рубин» Ялта.

11. Хоккейную академию имени Александра Овечкина построят в Москве за счет частных инвестиций.

12. Конькобежец Артем Арефьев отрубил себе кончики пальцев руки, когда колол дрова. Это не помешает ему выступить на старте сезона в Коломне.

13. Китаец Чжоу Гуаньюй продлил контракт с «Альфа Ромео». На сезон-2023 уже известны составы большинства команд «Формулы-1». MotoGP проведет Гран-при в Казахстане в 2023 году, сделка заключена на пять лет.

14. Выставочные матчи НХЛ. Сошников забил в первой игре за «Айлендерс» – против «Нью-Джерси» (1:4). Вратарь «островитян» Илья Сорокин пропустил 3 шайбы после 12 бросков.

15. «Локомотив» назначил Фадлу Давидса ассистентом тренера. Он помогал Йозефу Циннбауэру в ЮАР.

Цитаты дня:

Талалаев о лидерах: «Чтобы яйца отросли у футболиста, нельзя постоянно на них нажимать. Надо дать время, чтобы они выросли, и тогда игрок будет ими трясти»

Член президиума Боснии Додик об игре с Россией: «Возможно, будет бойкот со стороны игроков, но можно собрать команду, чтобы матч состоялся»

Депутат Терюшков о мобилизации: «Придет повестка – у меня не будет вопросов. Государство вкладывало в меня деньги»

Леброн Джеймс: «Готовьте мой трон, Король вернулся. Вас ждет Шоутайм без передышки»

Судья – Радулову: «Ты че, молодого нашел так разговаривать? Щас две дам и все»