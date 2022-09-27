Леброн Джеймс: «Готовьте мой трон, Король вернулся. Вас ждет Шоутайм без передышки»

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс записал обращение к болельщикам после открытия тренировочного лагеря команды.

«Я хочу поблагодарить всех, кто верит в «Лейкерс». Без наших болельщиков мы никто. И это моя ответственность, ответственность всех нас в команде устроить для вас шоу.

На нашей арене будет горячо. Вас ждет Шоутайм без передышки. Будет много данков, аллей-упов, трехочковых, блок-шотов, удачных действий в защите. Будет много интересного и яркого. Вы заряжаете меня энергией, обещаю, что отплачу вам тем же.

Номер шесть вернулся. Готовьте мой трон и корону, Король вернулся», – заявил Джеймс.

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