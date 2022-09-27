Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом 49-летний Иван Максимов получил повестку: «Мама услышала, и ей стало плохо. Врачи сказали, что у нее инсульт»

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Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Иван Максимов высказался о ситуации с получением повестки в связи с объявлением частичной мобилизации в России.

49-летний Максимов – главный тренер молодежной сборной России и казанского «Динамо».

«Я вчера вернулся с турнира, где играла молодежная сборная России. Во время нахождения в Красноярске мне жена в пятницу сказала, что увидела повестку в военкомат.

Вчера я вернулся в Москву, заехал к маме, разговаривал с женой по телефону, мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт и состояние очень тяжелое. И сейчас она находится в Боткинской больнице в реанимации.

Сегодня я пойду в военкомат для того, чтобы разобраться в ситуации», – сказал Максимов.

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