Член президиума Боснии Додик об игре с Россией: «Возможно, будет бойкот со стороны игроков, но можно собрать команду, чтобы матч состоялся»

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик верит, что матч с Россией состоится.

Функции политического лидера в стране разделены между тремя людьми: один босниец, один хорват и один серб. Додик представляет сербов.

– Федерация футбола Боснии и Герцеговины, насколько я знаю, приняла это решение. Это важно для меня из-за России. Даже тогда я не буду болеть за Боснию, но я рад, что будет сыгран такой матч.

Я верю, что матч состоится. На данный момент кажется, что так и будет. Посмотрим, для этого еще есть время. Но я не думаю, что эти люди готовы отступить. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов сборной, но можно будет собрать команду, чтобы этот матч состоялся.

– Уникальная возможность для сербов начать играть за Боснию и Герцеговину?

– Сербы не должны играть за Боснию и Герцеговину. Но в данном случае, принимая во внимание контекст, в котором ни одна европейская сборная не хочет и не будет играть матч с Россией, которая была необоснованно исключена из всех соревнований – среди клубов и сборных, – кажется правильным и справедливым решением с нашей стороны попытаться добиться этого, – сказал Додик в эфире передачи Oko на канале RTS.

Товарищеский матч между сборными России и Боснии назначен на 19 ноября и должен пройти в Санкт-Петербурге.