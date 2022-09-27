Товарищеские матчи. Бразилия сыграет с Тунисом, Уругвай – с Канадой, Узбекистан уступил Коста-Рике

Сборная Бразилии сыграет с Тунисом в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 27 сентября, 09.00, «Сувон Стэдиум»
-
Узбекистан –
Юсупов, Алижонов, Эшмуродов, Аликулов, Насруллаев (Сайфиев, 72), Собирхужаев (Мозговой, 72), Хамробеков, Шукуров, Тургунбаев (Юлдошев, 56), Эркинов (Бозоров, 56), Шомуродов (Сергеев, 72).
-
Коста-Рика –
Крус (Секейра, 46), Уостон, Варгас, Гало, Овьедо (Мартинес, 65), Лопес, Мора (Самора, 46), Агилера (Руис, 46), Венегас (Контрерас, 66), Фуллер, Суарес (Hernández González, 74).
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.00, «Нуэва Кондомина»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.30, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.