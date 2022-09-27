Товарищеские матчи. Бразилия сыграет с Тунисом, Уругвай – с Канадой, Узбекистан уступил Коста-Рике

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Сборная Бразилии сыграет с Тунисом в товарищеском матче. 

Товарищеские матчи

Узбекистан – Коста-Рика 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
27 сентября, 09.00, «Сувон Стэдиум»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 25 Шомуродов, 1:1 – 90 Hernández González, 1:2 – 90 Уостон.
УзбекистанЮсупов, Алижонов, Эшмуродов, Аликулов, Насруллаев (Сайфиев, 72), Собирхужаев (Мозговой, 72), Хамробеков, Шукуров, Тургунбаев (Юлдошев, 56), Эркинов (Бозоров, 56), Шомуродов (Сергеев, 72).
Коста-РикаКрус (Секейра, 46), Уостон, Варгас, Гало, Овьедо (Мартинес, 65), Лопес, Мора (Самора, 46), Агилера (Руис, 46), Венегас (Контрерас, 66), Фуллер, Суарес (Hernández González, 74).
Предупреждения:
Хамробеков (28), Агилера (34), Фуллер (36), Самора (49), Юлдошев (82), Сайфиев (90).

 

Канада – Уругвай
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча

 

Саудовская Аравия – США
Дата проведения
27 сентября, 21.00, «Нуэва Кондомина»
Онлайн матча

 

Бразилия – Тунис
Дата проведения
27 сентября, 21.30, «Парк де Пренс»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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