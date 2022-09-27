Хоккейную академию имени Овечкина построят в Москве за счет частных инвестиций

Хоккейную академию имени построят в Москве, инвестиции – частные.

Ледовый комплекс построят на улице Нижние Мневники в рамках инвестиционного проекта. Площадь участка составит 3 гектара, а самого объекта – более 43 тысяч квадратных метров.

Основной задачей академии будет воспитание молодых хоккеистов. Кроме того, комплекс станет центром притяжения для жителей и даст городу не менее 200 рабочих мест.

«Город и бизнес совместно развивают в столице спортивную инфраструктуру, способную удовлетворить запросы как любителей, так и профессиональных спортсменов.

Департамент городского имущества предоставил ООО «Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина» в аренду земельный участок без торгов на пять лет.

За это время в Хорошево-Мневниках должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.