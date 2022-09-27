У Роналду 1 гол в 10 матчах сезона за «МЮ» и Португалию – «Шерифу» с пенальти

Нападающий Криштиану Роналду не сумел забить ни в одном из сентябрьских матчей .

37-летний форвард целиком отыграл матчи с Чехией (4:0) и Испанией (0:1) в Лиге наций, но голами не отметился. При этом у него была голевая передача в первой из этих игр.

Всего за 10 матчей сезона в составе и португальской сборной Роналду забил 1 гол – (2:0) в Лиге Европы. Он реализовал пенальти на 39-й минуте.

Подробно со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.