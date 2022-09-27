Конькобежец Арефьев отрубил себе кончики пальцев руки, когда колол дрова. Это не помешает ему выступить на старте сезона в Коломне

Российский конькобежец Артем Арефьев отрубил себе кончики пальцев руки, когда колол дрова.

«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором, указательный и большой.

А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», – написал Арефьев.

Спортсмен сообщил, что это не помешает ему выступить на первых стартах сезона в Коломне в середине октября.

«100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы», – цитирует Арефьева «Матч ТВ».