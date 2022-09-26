ЦСКА сменил владельца, «Барса» хочет вернуть Месси, Нидерланды и Хорватия в плей-офф Лиги наций, контрольные прокаты в фигурке, баскетбольный «Зенит» выиграл Суперкубок и другие новости

1. ЦСКА сменил владельца – 77,63% акций перешли от ВЭБ.РФ к «Баланс Эссет Менеджмент». За президентом клуба Евгением Гинером останется контроль над спортивной частью.

2. В Лиге наций Франция снова проиграла Дании, Нидерланды победили Бельгию и продлили серию без поражений при ван Гале, Польша благодаря ассисту Левандовского одолела Уэльс. В плей-офф вышли Нидерланды и Хорватия, ведомая бьющим рекорды Модричем, Австрия и Уэльс вылетели из Лиги А. Беларусь не выиграла ни одного матча Лиги наций и заняла последнее место в группе с Казахстаном, Азербайджаном и Словакией.

3. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Трактор», наконец-то забив в большинстве, «Сочи» уступил «Амуру» и идет последним на Западе, «Авангард» победил «Нефтехимик», у которого теперь 10 поражений из 10, «Сибирь» обыграла «Витязь» благодаря покеру Александра Шарова.

4. На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины представили произвольные программы. Камила Валиева закрылась капюшоном в конце программы – она делала то же самое на Олимпиаде, проходя мимо журналистов. Александра Трусова снялась из-за травмы спины.

У мужчин программы среди прочих показали Коляда, Кондратюк, Семененко, Мозалев, Алиев и Игнатов.

5. «Барселона» хочет подписать Месси летом. Лео могут организовать церемонию на «Камп Ноу» и предложить роль посла клуба. Однако переход состоится только в том случае, если аргентинец сильно снизит зарплату и согласится на роль, которую выберет Хави. В клубе считают, что форвард хочет вернуться, и думают, что он не будет требовать постоянного места в старте.

6. Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Зенит» победил ЦСКА в финале благодаря трехочковому Уимбуша, УНИКС обыграл «Партизан» и завоевал бронзу.

7. Легионеры не уйдут из «Зенита» из-за частичной мобилизации, пишет Bobsoccer. Российских игроков не призовут.

8. Кубок Лэйвера. Тиафу отыграл у Циципаса четыре матчбола и принес Миру первый титул.

9. Чемпионат России по летнему биатлону. Халили, Елисеев, Смирнов и Мысев выиграли мужскую эстафету, команда Поршнева – 2-я, Гараничева – 3-я.

У женщин первыми в эстафете стали Резцова, Каплина, Носкова и Кудисова, команда Казакевич – 2-я, Сливко – 3-я.

10. Владимиру Минееву пришла повестка из военкомата. Чемпион AMC Fight Nights заявил: «Иду в военкомат на днях. Бегать не собираюсь».

11. У «Ювентуса» убытки 5-й сезон подряд – рекордные минус 254,3 млн евро за финансовый год-2021/22.

12. Крупнейшая ЛГБТ-группа фанатов сборной Англии потребовала от Катара гарантий безопасности на чемпионате мира. Видимо, не зря – генсек комитета по наследию ЧМ-2022 подтвердил, что гей-парам в Катаре следует избегать поцелуев на публике.

13. Нидерландского велогонщика ван дер Пула арестовали во время ЧМ из-за конфликта с подростками, которые шумели в отеле.

14. НФЛ. 3-я неделя. «Баффало» уступил «Майами», «Балтимор» обыграл «Нью-Ингленд» и другие матчи.

15. Златан Ибрагимович снялся в фильме «Астерикс и Обеликс: Срединное царство» в роли римского легионера.

Цитаты дня.

Баринов о частичной мобилизации: «Очень тяжелое время. Много думаю об этом. Когда могут близкого забрать… Тяжело»

Елена Вайцеховская: «Произвольная Валиевой ориентирована на внутрироссийскую публику, где допинг – не преступление. В другой стране она имела бы все шансы быть освистанной»

Емельяненко об ударе Дацика: «Кинул закорюку из-под жопы»

«Он будет принимать холодный душ зимой или пользоваться газом, который мы скоро начнем закупать у Катара? Король лицемерия». Хенесс – экс-директору DFL о критике ЧМ-2022

Александр Галлямов: «Фигурное катание сильно догоняет футбол по популярности. По уровню – все сами понимают»

Франк Лебеф: «Трент в обороне играет на уровне Лиги 2. Из-за Роберто Карлоса у целого поколения защитников деформация»

Зеедорф о расизме: «В Европе у чернокожих тренеров мало возможностей. Те, кто пришли в «Милан» после меня, нашли команды, а я не получил предложений после 20 лет в Италии»

«Я белый мужчина, мне 65». Экс-защитник «Ливерпуля» Лоуренсон о причинах увольнения из BBC