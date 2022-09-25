Россия одолела Кыргызстан, Роналду разбил нос и отдал ассист, СКА впервые проиграл, Дацик вырубил Александра Емельяненко, Джокович выиграл два матча за день и другие новости

1. Сборная России обыграла Кыргызстан в Бишкеке (2:1), забив первой. Александр Соболев реализовал пенальти, а Даниил Уткин забил победный мяч дальним ударом на 89-й минуте. У российской команды, таким образом, 6 побед в 8 матчах под руководством Валерия Карпина.

Молодежная сборная России победила Казахстан в товарищеском матче (2:1), дубль в составе россиян сделал форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

2. Лига наций. Испания уступила Швейцарии, Португалия разгромила Чехию, Норвегия проиграла Словении, а Украина забила 5 голов Армении. Испания прервала серию из 8 матчей без поражений, проиграв Швейцарии. Эрлинг Холанд опять забил, у него 21 гол в 22 матчах за Норвегию.

Криштиану Роналду не забил, но матч провел насыщенный: столкнулся с чешским вратарем и разбил нос, привез пенальти и отдал голевую.

Сборная Израиля, которая играла в группе с отстраненной Россией, вышла в Лигу A.

3. КХЛ. СКА уступил «Динамо», проиграв впервые в сезоне после серии из 9 побед, «Северсталь» забила 5 голов «Барысу», «Салават» победил минское «Динамо».

4. РФС считает незаконным решение об отстранении России от отбора Евро-2024. Согласно заявлению организации, «ФИФА и УЕФА нарушают свой же устав о невмешательстве в политику».

5. Кубок Лэйвера. Новак Джокович выиграл два матча за день, Европа побеждает Мир 8:4.

6. Малкомом интересовались «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл», но друг игрока заявил, что бразилец «всем отказал и решил остаться в «Зените».

7. Тамара Дербушева выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Гербулова – 2-я, Казакевич – 4-я, Куклина – 8-я, Резцова – 20-я. В мужской гонке победил Петр Пащенко, Бажин – 3-й, Гараничев – 8-й, Халили – 9-й, Елисеев – 27-й.

8. Стал известен характер травм защитников «Барселоны»: у Жюля Кунде травма двуглавой мышцы бедра, у Рональда Араухо – отрывной перелом. Футболисты получили повреждения в сборных.

9. Новая произвольная программа Камилы Валиевой посвящена Олимпиаде в Пекине. Программа поставлена под саундтрек из фильма «Шоу Трумана», также нарезка содержит фрагмент из выпуска новостей.

10. Капитан сборной Сербии Душан Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ-2022. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов.

11. Вячеслав Дацик на 13-й секунде нокаутировал Александра Емельяненко в главном бое турнира Hardcore Boxing. Сослан Асбаров победил Дмитрия Кудряшова в со-главном поединке единогласным решением судей.

12. Российский фигурист Александр Самарин опроверг информацию о том, что получил повестку из военкомата.

13. В продажу поступила первая модель именных кроссовок защитника «Далласа» и сборной Словении Луки Дончича.

Цитаты дня.

Фетисов о смене гражданства спортсменами: «Не они виноваты в том, что сегодня происходит. Осуждать никого не буду, это личный выбор»

РФС о брони от мобилизации для футболистов: «Мы на связи с Минспорта и Минобороны. Спорт важен как отвлекающий элемент»

Петржела о сборной России: «Нет мотивации, состояние игроков очень плохое. Футболистам очень сложно, никто не хочет играть с ними»

«Если Моуринью скажет идти на войну, мы пойдем. У него есть этот дар. То, что говорит Жозе, по большей части сбывается». Спинаццола о «Роме»

«Че смотреть, если на три года нас, #####, убрали? #### смотреть, с киргизами еще, кто там, #####? Писарева смотреть, афериста этого?» Мостовой о матче Россия – Кыргызстан