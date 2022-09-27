Коляда выступит на этапах в Москве, Кондратюк – в Сочи и Самаре. Распределение фигуристов по этапам Гран-при России

Теги сборная России ФФКР мужское катание Михаил Коляда Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Артур Даниелян Андрей Мозалев Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила распределение фигуристов по этапам российского Гран-при в сезоне-2022/23.

Полный состав участников будет опубликован накануне соревнований.

Гран-при России, сезон-2022/2023

Мужчины

«Золотой конек Москвы», 1-й этап

Москва, 21-23 октября

Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.

«Бархатный сезон», 2-й этап

Сочи, 28-30 октября

Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев.

«Идель-2022», 3-й этап

Казань, 4-6 ноября

Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.

«Московские звезды», 4-й этап

Москва, 11-13 ноября

Михаил Коляда, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

«Волжский пируэт», 5-й этап

Самара, 16-18 ноября

Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян.

«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап

Пермь, 25-27 ноября

Евгений Семененко, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Илья Яблоков.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте

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