Коляда выступит на этапах в Москве, Кондратюк – в Сочи и Самаре. Распределение фигуристов по этапам Гран-при России

Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила распределение фигуристов по этапам российского Гран-при в сезоне-2022/23.
Полный состав участников будет опубликован накануне соревнований.
Гран-при России, сезон-2022/2023
Мужчины
«Золотой конек Москвы», 1-й этап
Москва, 21-23 октября
Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.
«Бархатный сезон», 2-й этап
Сочи, 28-30 октября
Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев.
«Идель-2022», 3-й этап
Казань, 4-6 ноября
Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.
«Московские звезды», 4-й этап
Москва, 11-13 ноября
Михаил Коляда, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Илья Яблоков.
«Волжский пируэт», 5-й этап
Самара, 16-18 ноября
Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян.
«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап
Пермь, 25-27 ноября
Евгений Семененко, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Илья Яблоков.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте