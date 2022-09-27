«Локомотив» назначил Фадлу Давидса ассистентом тренера. Он помогал Циннбауэру в ЮАР

объявил о включении Фадлу Давидса в тренерский штаб команды.

Уроженец Кейптауна занял должность помощника главного тренера. Ранее он уже работал с в южноафриканском клубе .

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьезного представителя российского футбола.

Московский «Локомотив» хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето.

Я пришел сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», – сказал Давидс.

Изображение: fclm.ru