Иван Максимов: «В военкомате сказали, что я не подхожу под частичную мобилизацию. У мамы со здоровьем пока плохо, состояние стабильно тяжелое»

Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Иван Максимов сообщил, что не подлежит частичной мобилизации.

Ранее стало известно, что ему пришла повестка из военкомата.

«Я сегодня был в военкомате: у меня взяли все необходимые документы, сверили их и сказали, что я не подхожу под частичную мобилизацию. Все решено в соответствии с действующим законодательством.

У (перенесшей инсульт после полученной сыном повестки) мамы со здоровьем пока плохо, она находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое», – сказал Максимов.

49-летний Максимов – главный тренер молодежной сборной России и казанского .