3 крымских клуба максимум могут попасть во Вторую лигу – «Таврия», «Севастополь» и «Рубин» Ялта («РБ Спорт»)

Во Вторую лигу России смогут попасть не больше трех крымских клубов.

По информации «РБ Спорт», в Крыму ожидают, что только два-три клуба смогут успешно пройти лицензирование для Второй лиги – симферопольская «Таврия», и ялтинский «Рубин». Комиссия лиги планирует приехать на полуостров в октябре.

Эти клубы войдут в зону «Юг» Второй лиги, если пройдут лицензирование. Сейчас там выступают 11 команд. После 10 проведенных туров 1-е место в турнирной таблице занимает «Ротор», набравший 23 очка.

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