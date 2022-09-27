Валиева выступит на этапах в Москве и Казани, Трусова – в Сочи и Самаре, Щербаковой нет в заявке. Распределение фигуристок по этапам Гран-при России

Стало известно распределение фигуристок по этапам Гран-при России в сезоне-2022/23.
Полный состав участниц будет объявлен позже. Олимпийской чемпионки Анны Щербаковой нет в заявке.
Остальные составы: в мужском катании, парах и танцах.
Гран-при России, сезон-2022/2023
«Золотой конек Москвы», 1-й этап
Москва, 21-23 октября
Участницы: Камила Валиева, Софья Акатьева.
«Бархатный сезон», 2-й этап
Сочи, 28-30 октября
Участницы: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.
«Идель-2022», 3-й этап
Казань, 4-6 ноября
Участницы: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева.
«Московские звезды», 4-й этап
Москва, 11-13 ноября
Участницы: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых.
«Волжский пируэт», 5-й этап
Самара, 16-18 ноября
Участницы: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.
«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап
Пермь, 25-27 ноября
Участницы: Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Дарья Усачева, Майя Хромых.
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