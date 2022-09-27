Валиева выступит на этапах в Москве и Казани, Трусова – в Сочи и Самаре, Щербаковой нет в заявке. Распределение фигуристок по этапам Гран-при России

Стало известно распределение фигуристок по этапам Гран-при России в сезоне-2022/23.

Полный состав участниц будет объявлен позже. Олимпийской чемпионки Анны Щербаковой нет в заявке.

Остальные составы: в мужском катании, парах и танцах.

Гран-при России, сезон-2022/2023

«Золотой конек Москвы», 1-й этап

Москва, 21-23 октября

Участницы: , Софья Акатьева.

«Бархатный сезон», 2-й этап

Сочи, 28-30 октября

Участницы: , Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

«Идель-2022», 3-й этап

Казань, 4-6 ноября

Участницы: Камила Валиева, Софья Муравьева, .

«Московские звезды», 4-й этап

Москва, 11-13 ноября

Участницы: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, .

«Волжский пируэт», 5-й этап

Самара, 16-18 ноября

Участницы: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.

«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап

Пермь, 25-27 ноября

Участницы: , Аделия Петросян, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Эй, а где все фигуристы? Мы их так ждали на прокатах, но даже Трусова снялась

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала