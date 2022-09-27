Дэвис и Смолкин заявлены на этапы Москве и Перми, Степановой и Букина нет в списках. Распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при России

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Стало известно распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при России в сезоне-2022/23.

Полный состав участниц будет объявлен позже. 

В списках отсутствуют чемпионы России-2022 Александра Степанова и Иван Букин.

Гран-при России, сезон-2022/2023

«Золотой конек Москвы», 1-й этап

Москва, 21-23 октября

Участники: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол, Софья Тютюнина – Андрей Багин.

«Бархатный сезон», 2-й этап

Сочи, 28-30 октября

Участники: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано.

«Идель-2022», 3-й этап

Казань, 4-6 ноября

Участники: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

«Московские звезды», 4-й этап

Москва, 11-13 ноября

Участники: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Софья Тютюнина – Андрей Багин.

«Волжский пируэт», 5-й этап

Самара, 16-18 ноября

Участники: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап

Пермь, 25-27 ноября

Участники: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов.

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