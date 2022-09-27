Дэвис и Смолкин заявлены на этапы Москве и Перми, Степановой и Букина нет в списках. Распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при России

Стало известно распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при России в сезоне-2022/23.
Полный состав участниц будет объявлен позже.
В списках отсутствуют чемпионы России-2022 Александра Степанова и Иван Букин.
Гран-при России, сезон-2022/2023
«Золотой конек Москвы», 1-й этап
Москва, 21-23 октября
Участники: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина – Андрей Багин.
«Бархатный сезон», 2-й этап
Сочи, 28-30 октября
Участники: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано.
«Идель-2022», 3-й этап
Казань, 4-6 ноября
Участники: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.
«Московские звезды», 4-й этап
Москва, 11-13 ноября
Участники: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Софья Тютюнина – Андрей Багин.
«Волжский пируэт», 5-й этап
Самара, 16-18 ноября
Участники: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.
«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап
Пермь, 25-27 ноября
Участники: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов.
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