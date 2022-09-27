Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Давыдова покинула Россию (Матч ТВ)

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию покинула Россию.

Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что экс-спортсменка не планирует возвращаться в страну.

Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от Давыдовой они не получали, о ее планах им неизвестно.

Давыдова завоевывала золотые медали на Играх в 2004, 2008 и 2012 годах.

Также Давыдова является действующим генеральным секретарем Олимпийского комитета России ( ).