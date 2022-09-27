Катар потратил около 208 млрд евро на ЧМ-2022 – в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м.

Катар потратил около 208 млрд евро на – в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м.

The Sun пишет, что Катар, потративший на проведение ЧМ-2022 около 208 млрд евро, вложил в подготовку к турниру примерно в 17 раз больше денег, чем Россия, проводившая ЧМ-2018. Россия потратила на проведение чемпионата мира 11,6 млрд фунтов (около 13 млрд евро).

В 2014-м Бразилия потратила 15 млрд фунтов (около 17 млрд евро) на проведение турнира, а в 2010-м ЮАР вложил 3,6 млрд фунтов (около 4 млрд евро).

Директор турнира по коммуникациям Фатьма Аль-Нуайми объяснила, на что Катар потратил эти деньги.

мира входит в проект по национальному развитию Катара до 2030 года. Это широкая государственная стратегия, направленная на интенсивное развитие городов, промышленности и различных объектов по всей стране, а также на развитие системы образования и здравоохранения.

Сумма в 200 млрд долларов (около 208 млрд евро), которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара.

Большинство масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, ​​аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу», – сказала Аль-Нуайми.