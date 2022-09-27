Тарасова и Морозов выступят на этапах в Москве и Казани, Мишина и Галлямов – в Москве и Перми. Распределение пар по этапам Гран-при России

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила распределение пар по этапам российского Гран-при в сезоне-2022/23.

Полный состав участников будет опубликован накануне соревнований.

Гран-при России, сезон-2022/2023

Пары

«Золотой конек Москвы», 1-й этап

Москва, 21-23 октября

Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

«Бархатный сезон», 2-й этап

Сочи, 28-30 октября

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

«Идель-2022», 3-й этап

Казань, 4-6 ноября

Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«Московские звезды», 4-й этап

Москва, 11-13 ноября

Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Карина Акопова – Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

«Волжский пируэт», 5-й этап

Самара, 16-18 ноября

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап

Пермь, 25-27 ноября

Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте

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