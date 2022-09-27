Тарасова и Морозов выступят на этапах в Москве и Казани, Мишина и Галлямов – в Москве и Перми. Распределение пар по этапам Гран-при России

Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила распределение пар по этапам российского Гран-при в сезоне-2022/23.
Полный состав участников будет опубликован накануне соревнований.
Гран-при России, сезон-2022/2023
Пары
«Золотой конек Москвы», 1-й этап
Москва, 21-23 октября
Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
«Бархатный сезон», 2-й этап
Сочи, 28-30 октября
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.
«Идель-2022», 3-й этап
Казань, 4-6 ноября
Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.
«Московские звезды», 4-й этап
Москва, 11-13 ноября
Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Карина Акопова – Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
«Волжский пируэт», 5-й этап
Самара, 16-18 ноября
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.
«На призы губернатора Пермского края», 6-й этап
Пермь, 25-27 ноября
Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте