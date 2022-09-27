Дмитрий Чернышенко: «В России систематически занимаются физкультурой около 24,3 млн детей – это 88,5%»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии детского спорта в стране.

«Приоритетная задача при реализации концепции – привлекать к занятиям спортом как можно больше детей, начиная с самых ранних лет. На данный момент в России систематически занимаются физкультурой около 24,3 млн детей – это 88,5%. К 2030 году этот показатель должен превысить 90%.

При этом профессионально занимаются в спортивных школах и центрах подготовки свыше 3,2 млн ребят. Среди регионов лидерами по количеству занимающихся являются Москва, Московская, Ростовская и Свердловская области, Краснодарский край, а также Республика Дагестан», – сказал Чернышенко.

«Поддержка и развитие спортивного таланта с детского возраста – ключевой элемент спортивной вертикали, а также важная составляющая нашей общей работы по вовлечению жителей страны в регулярные занятия спортом и физической культурой», – отметил министр спорта России Олег Матыцин.

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