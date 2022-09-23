Захарян может перейти в сборную Армении, «Реал» отказался от Мбаппе, активы Ротенбергов арестовали в Финляндии, поражение Медведева

1. Арсен Захарян рассматривает получение гражданства Армении, и ФИФА может разрешить российскому хавбеку «Динамо» сменить сборную. Об этом написал армянский журналист.

2. СКА победил «Куньлунь» в Фонбет чемпионате КХЛ, ЦСКА уступил минскому «Динамо», московское «Динамо» победило «Северсталь», «Сибирь» проиграла «Автомобилисту».

3. В 5-м туре Лиги наций Франция дома обыграла Австрию, Хорватия на своем поле была сильнее Дании, Бельгия справилась с Уэльсом, Нидерланды в гостях переиграли Польшу и другие результаты. Казахстан досрочно выиграл группу и вышел в плей-офф турнира.

4. МИД Чехии предупредил НХЛ, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну. «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» должны сыграть в Праге 7 и 8 октября. Есть версия, что лига не будет проводить матчи в Чехии, если возникнут препятствия для участия россиян.

5. Даниил Медведев уступил Стэну Вавринке во втором круге турнира в Меце, Бублик, Корда, Руне вышли в 1/4 финала, Басилашвили, Тим выбыли.

6. «Реал» не подпишет Килиана Мбаппе в будущем, так как считает, что он использовал клуб в переговорах с «ПСЖ».

7. Российский гроссмейстер Сергей Карякин отбыл дисквалификацию после высказываний о ситуации на Украине. ФИДЕ допустит его к международным турнирам. Но он отказался от выступлений под нейтральным флагом: «Это принципиальный вопрос. Нейтральный статус меня не устраивает».

8. FIS может рассмотреть вопрос о допуске российских лыжников к соревнованиям 22 октября. Генсек Международной федерации лыж заявил: «Зарождается идея открыть двери для России и Беларуси – речь о Кубке мира». Норвегия и Финляндия не поддержали идею о допуске российских лыжников к международным стартам.

9. В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акции компании Романа Ротенберга. Для Романа есть и хорошая новость – он будет главным тренером команды «Россия 25», созданной вместо сборной России U25. Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР представил новый бренд «Красной машины» – RU25.

10. «Ахмат» возглавил экс-тренер «Анжи» и «Краснодара» Сергей Ташуев, контракт – до конца сезона.

11. Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик проведет три боя: против Тайсона Фьюри и Сауля Альвареса, а затем завершит карьеру прощальным боем на Украине.

12. УЕФА намерен отказаться от расширения чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года.

13. В первый день розыгрыша Суперкубка Единой лиги ВТБ ЦСКА победил УНИКС, «Партизан» обыграл «Локомотив-Кубань».

14. Эстонская «Левадия» уволила Максима Калиниченко через 10 дней после назначения. Экс-хавбек «Спартака» провел 1 матч в качестве главного тренера.

15. Японский пилот «Формулы-1» Юки Цунода продолжит выступать за «Альфа Таури». Он продлил контракт с итальянской командой на сезон-2023.

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