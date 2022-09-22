НХЛ не будет проводить матчи в Чехии, если возникнут препятствия для участия россиян («Р-Спорт»)

НХЛ не ожидает препятствий для проведения матчей в Чехии с участием российских хоккеистов.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«НХЛ обсудила все юридические моменты с Чехией и не ожидает препятствий. Если они возникнут, то лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, и клубы сыграют у себя дома. У клубов все готово», – сказал источник.

и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, и Егор Афанасьев. В системе выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, , , Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

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