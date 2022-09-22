МИД Чехии предупредил НХЛ, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну

Теги Нэшвилл Сан-Хосе НХЛ Евгений Свечников Александр Барабанов Политика Яков Тренин Николай Кныжов NHL Global Series Ярослав Аскаров Даниил Гущин Егор Афанасьев Тимур Ибрагимов Артемий Князев Хоккей

МИД Чехии направил НХЛ письмо касательно участия россиян в матчах в Праге.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Мартин Смолек.

Ранее стало известно, что «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.

В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

«Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию в это время.

В то же время мы указали на ведущиеся переговоры о запрете въезда для граждан Российской Федерации, имеющих действующие визы, выданные ранее. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях в ЕС, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа», – сказал Смолек в интервью iSport.cz. 

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