МИД Чехии предупредил НХЛ, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну

МИД Чехии направил НХЛ письмо касательно участия россиян в матчах в Праге.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Мартин Смолек.

Ранее стало известно, что и сыграют в Праге 7 и 8 октября.

В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, , , Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

«Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию в это время.

В то же время мы указали на ведущиеся переговоры о запрете въезда для граждан Российской Федерации, имеющих действующие визы, выданные ранее. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях в ЕС, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа», – сказал Смолек в интервью iSport.cz.

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