Глава ОКР о мобилизации: «Мы считаем служение родине почетной обязанностью и долгом каждого гражданина, включая членов сборной»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о том, попадут ли спортсмены под частичную мобилизацию.

– Выскажитесь о мобилизации – является ли статус действующих членов сборной России защитой от призыва в армию?

– ОКР формирует олимпийскую команду, а действующие члены сборной России – это компетенция Минспорта.

Но мы в ОКР как граждане страны считаем служение родине почетной обязанностью и долгом каждого гражданина, включая членов сборной команды, – сказал Поздняков после заседания исполкома ОКР.