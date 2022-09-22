FIS может рассмотреть вопрос о допуске российских лыжников к соревнованиям 22 октября

Международная федерация лыжного спорта (FIS) может рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов 22 октября.

В этот день состоится заседание Совета FIS.

«Повестка дня еще не утверждена, однако вопрос участия российских и белорусских спортсменов может быть рассмотрен», – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление FIS.

«FIS работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы определить дальнейшие шаги по поводу участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой FIS в новом сезоне», – цитирует NRK заявление международной федерации.

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