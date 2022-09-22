Винер поддержала идею снизить пенсионный возраст спортсменам: «Они не жалеют здоровья и сил»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила идею о снижении пенсионного возраста для спортсменов.

«Я очень положительно отношусь к этой инициативе, потому что спортсмены не жалеют здоровья и сил. Настоящие спортсмены, которые показывают высокие результаты, которые поднимают российский флаг на международных соревнованиях.

Они, не жалея живота своего, добиваются результатов не только для себя, но и для всей страны! Поэтому, заканчивая свою спортивную карьеру, у них возникают некоторые проблемы со здоровьем.

То, что сейчас возник вопрос по уменьшению пенсионного возраста, это совершено правильно! Поэтому понижение пенсионного возраста было бы хорошим решением. До какого возраста понижать? Само понижение было бы уже большим достижением», – сказала Винер.

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