УЕФА намерен отказаться от расширения чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года (Daily Mail)

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УЕФА откажется от дальнейшего расширения чемпионата Европы. 

Daily Mail сообщает, что союз намерен отказаться от планов по расширению турнира до 32 команд в 2028 году.

Европейские вещательные компании сообщили УЕФА, что турнир, в котором будут участвовать 32 из 55 членов конфедерации, не будет иметь большую коммерческую ценность. Причиной этому станет предсказуемость многих групп и увеличение числа ничего не решающих матчей. 

УЕФА рассматривал другие варианты, такие как отказ от традиционных отборочных групп в пользу серии матчей на выбывание, но это предложение также не нашло одобрения у вещательных и коммерческих партнеров.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании исполкома УЕФА, которое состоится в ноябре. 

Напомним, с 2016 года в финальной части чемпионата Европы принимают участие 24 команды, а не 16. 

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