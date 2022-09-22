В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акции компании Романа Ротенберга

В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Председатель правления ФХР и владелец футбольного клуба «Сочи» находятся в санкционном списке Европейского союза.
Как сообщает Helsingin Sanomat, управление по взысканию долгов также арестовало акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях.
Власти, таким образом, получили контроль над пакетами акций компании «Хельсинки Холл», известной как «Хартвалл Арена», и курорта Långvik Spa в Киркконумми.
Конференц- и спа-отель Långvik расположен примерно на девяти гектарах морского побережья и принадлежит компании Tanskarlan Centrum Oy, активы которой также заморожены.
Примечательно, что официально Långvik Capital оформлен на первого вице-президента ФХР и главного тренера СКА Романа Ротенберга, который не внесен в санкционный список ЕС. Но старшие Ротенберги и их кипрские компании одолжили Långvik Capital в общей сложности более 34 миллионов евро.
В управлении о взыскании долгов приняли решение об аресте после того, как Роман Ротенберг обратился в Управление по патентам и регистрации (PRH) с просьбой вернуть его компанию в торговый реестр.
Långvik Capital и компания Tanskarlan Centrum, занимающаяся курортной недвижимостью, были удалены оттуда в 2020 году из-за непредставленной финансовой отчетности.