В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акции компании Романа Ротенберга

В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов.

Председатель правления и владелец футбольного клуба находятся в санкционном списке Европейского союза.

Как сообщает Helsingin Sanomat, управление по взысканию долгов также арестовало акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях.

Власти, таким образом, получили контроль над пакетами акций компании «Хельсинки Холл», известной как , и курорта Långvik Spa в Киркконумми.

Конференц- и спа-отель Långvik расположен примерно на девяти гектарах морского побережья и принадлежит компании Tanskarlan Centrum Oy, активы которой также заморожены.

Примечательно, что официально Långvik Capital оформлен на первого вице-президента ФХР и главного тренера Романа Ротенберга, который не внесен в санкционный список ЕС. Но старшие Ротенберги и их кипрские компании одолжили Långvik Capital в общей сложности более 34 миллионов евро.

В управлении о взыскании долгов приняли решение об аресте после того, как Роман Ротенберг обратился в Управление по патентам и регистрации (PRH) с просьбой вернуть его компанию в торговый реестр.

Långvik Capital и компания Tanskarlan Centrum, занимающаяся курортной недвижимостью, были удалены оттуда в 2020 году из-за непредставленной финансовой отчетности.