Ротенберг о России U25: «Рад представить новый бренд «Красной машины» – RU25. В России много молодых талантов, готовых играть в быстрый, дерзкий и современный хоккей»

высказался о ребрендинге сборной России U25.

«Рад представить новый бренд «Красной машины» – RU25! Уже в декабре на Кубке Первого канала выступит наша сборная молодых звезд «Россия 25». Для нашего хоккея очень важно, чтобы игроки, которые прошли юниорскую и молодежную сборные, продолжали планомерно развиваться.

Как и всегда, при формировании сборной мы используем комплексный подход, применяя все доступные инструменты: скаутинг, подробную аналитику, тестирования, медико-биологические данные, готовим тренеров. Все ради того, чтобы хоккеисты получали правильное развитие.

Наша общая задача – помочь таким игрокам не просто закрепиться в КХЛ, но и подготовиться к игре в национальной сборной, ее мы и будем решать благодаря созданию команды RU25.

В России много молодых талантов, которые готовы играть в быстрый, дерзкий и современный хоккей, нужно только дать им раскрыться, дать возможность использовать зрелищный и активный стиль игры.

Итак, увидимся в декабре в Москве, а затем сборную RU25 ждет турне по городам России плюс поездка в Минск на матчи с командой Белоруссии.

Только вперед!» – написал в телеграме первый вице-президент Федерации хоккея России.

«Красную машину» придумали задолго до Тихонова и Ротенберга. Кто создал этот бренд и что он означает?