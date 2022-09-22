Генсекретарь Международной федерации лыж: «Зарождается идея открыть двери для России и Беларуси – речь о Кубке мира»

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Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов (FIS) Мишель Вион считает, что отстранение России и Беларуси от международных турниров может закончиться в декабре.

«В настоящее время действуют правила и санкции в отношении России и Беларуси. Похоже, что Томас Бах (глава МОК) начинает задумываться и проводить встречи с международными федерациями, и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть вне политики.

Это займет несколько недель или месяцев. Но идея открыть двери для России и Беларуси зарождается. Речь не о соревнованиях на территории России, а об участии в соревнованиях FIS и Кубке мира.

Само собой, FIS не примет такое решение без четкой рекомендации МОК. Другими словами, мы вместе в этом вопросе, спорт должен быть в согласии. FIS ждет четких рекомендаций от МОК.

Кажется, дело ускоряется. Я не знаю, будет ли все готово к началу Кубка мира, по крайней мере, не к соревнованиям по горным лыжам (стартуют 22 октября – в день заседания Совета FIS). Но, возможно, в декабре решение найдется. Наверное, для чемпионата мира в Планице это было бы хорошей возможностью», – сказал Вион.

Он также отметил, что российские и белорусские спортсмены в случае допуска, вероятно, будут выходить на старт под нейтральным флагом.

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