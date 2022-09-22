«Левадия» уволила Калиниченко через 10 дней после назначения. Экс-хавбек «Спартака» провел 1 матч

покинул пост главного тренера «Левадии» через 10 дней после назначения.

12 сентября бывший полузащитник возглавил эстонскую команду, подписав контракт до конца 2023 года.

Сегодня объявила о расторжении договора с украинцем. При нем команда провела всего одну игру – против 18 сентября (2:3).

«Мы пообщались с футболистами и тренерами и пришли к мнению, что в текущих условиях нам будет тяжело добиться поставленных целей», – сказал президент «Левадии» Виктор Левада.

Команду в ближайшее время будет тренировать бывший ассистент главного тренера Никита Андреев.