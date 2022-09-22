Проба B Валиевой положительная, дисквалификация Макарова, идея турнира УЕФА с чемпионом МЛС, отстранение дзюдоистов до января, инсайды про Месси и недовольство «Барсы» и другие новости

1. РУСАДА собрало убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны фигуристки Камилы Валиевой, заявил спортивный агент Андрей Митьков. Агентство, впрочем, не подтвердило данное сообщение. «Матч ТВ» сообщает, что допинг-проба B Валиевой дала положительный результат.

2. Полузащитник «Динамо» Денис Макаров дисквалифицирован на 2 матча (1 условно) за слова про билет в цирк ассистенту судьи матча с «Зенитом».

3. КХЛ. «Сочи» проиграл «Авангарду», «Ак Барс» уступил «Спартаку», «Торпедо» обыграло «Трактор».

4. УЕФА думает о проведении турнира для команд, выигравших еврокубки и МЛС. Это соревнование может заменить Суперкубок Европы.

5. Капитаны Англии, Германии, Нидерландов и еще 7 сборных в знак протеста против дискриминации будут играть в повязке OneLove на ЧМ-2022.

6. «Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» интересуются Джудом Беллингемом. «Боруссия» потребует 150 млн евро за трансфер в 2023-м.

7. УЕФА задолго до финала Лиги чемпионов подготовил заявление, обвиняющее фанатов «Ливерпуля» в задержке начала матча с «Реалом», утверждает The Guardian.

8. Сборная Шотландии разгромила Украину (3:0) в перенесенном матче 1-го тура Лиги наций.

9. «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей за необеспечение прохода игроков через микст-зону после матча с «Динамо».

10. Президент России Владимир Путин поручил создать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

11. Российские дзюдоисты отстранены от международных соревнований до января 2023 года.

12. Гимнаст Иван Куляк, отстраненный международной федерацией на год за букву Z на форме, сможет выступить на Спартакиаде.

13. Лео Месси просил ложу на «Камп Ноу» для своей семьи и оплату чартеров в Аргентину во время переговоров с «Барселоной» в 2020-м, пишут в Испании. «Барса» заявила, что может подать в суд на газету, опубликовавшую инсайды.

14. «Бостон» выведет 33-й номер Здено Хары из обращения. 45-летний словацкий защитник закончил карьеру.

15. Владелец «Финикс Санз» (НБА) и «Финикс Меркьюри» (женская НБА) Роберт Сарвер объявил, что начал процесс продажи обоих клубов.

16. Коутиньо за 120+40 млн евро – худший трансфер «Барсы» по версии Goal. Гризманн – 2-й, Златан – 3-й, Брэйтуэйт – 4-й, Чигринский – 7-й, Глеб – 8-й.

17. Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне сборных и пообещал «еще навести шороху».

Цитаты дня.

Самедов о недопуске России до Евро-2024: «Жалко ребят. Целое поколение может остаться без крупных турниров»

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Свищев о том, попадут ли спортсмены под мобилизацию: «Сейчас никто не сможет дать правдивой информации. Все, кто будут отвечать, это будет болтовня»

Соболев о недопуске России на Евро-2024: «Тяжело принять это, ведь мы играем в футбол ради еврокубков и сборной»

Далалоян о допинговом деле Валиевой: «Это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов»

Кассано – Роналду: «Ты феноменален, много выиграл, но ты как Тото Кутуньо – вечно второй»

«У Тюкавина есть отсрочка. Давайте смотреть трезво: хоккеистов и футболистов не вызовут на службу. Там нужны профессионалы». Агент о форварде «Динамо»

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