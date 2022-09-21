Сборная России мимо Евро-2024, Украину и Беларусь разведут при жеребьевке, Путин поддержал проведение игры с Боснией, оформлено 250 тысяч Fan ID и другие новости

1. Сборная России не едет на Евро-2024 – УЕФА не допустил нас к жеребьевке отбора. И это лишь второй случай, когда мы пропустим два больших турнира подряд. Валерия Карпина решение не удивило, но в Азиатскую федерацию он не торопится. Александр Соболев тоже отнесся спокойно. Депутат Терюшков выступил с дежурным напоминанием о приглашении крымского и абхазского футбола.

2. Сборные Украины и Беларуси будут разведены при жеребьевке квалификации Евро-2024. Тренера украинской команды, тем временем, оштрафовали после жалобы РФС.

3. Владимир Путин поддержал проведение матча между сборными России и Боснии в Петербурге. ЧМ-2022 у нас тоже планируют показать – президент требует, чтобы страна занималась спортом, поэтому его нужно популяризировать.

4. Не только футболисты, но и дзюдоисты остались без крупного турнира: сборная России не выступит на ЧМ в этом году.

5. Согласно данным Минцифры, уже более 250 тысяч Fan ID оформлено в России. Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин считает, что паспорт болельщика – «в наших же интересах».

6. Левандовски сыграет в капитанской повязке в цветах флага Украины на ЧМ-2022 – это подарок Андрея Шевченко.

7. Нэтан Маккиннон подписал контракт с «Колорадо» на 8 лет и 100,8 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

8. Календарь «Формулы-1» на 2023 год: рекордные 24 Гран-при, возвращение Китая и Катара, Монако, несмотря на слухи об уходе, остается еще на три года.

9. В КХЛ ЦСКА проиграл «Куньлуню», имея игромное преимущество по броскам. «Сибирь» победила «Нефтехимик», все результаты – здесь.

10. Согласно исследованию, «МЮ» за 10 лет переплатил за игроков больше всех в топ-5 лиг – 238 млн евро. «Юве» и «ПСЖ» – в тройке, «Реал» – 5-й.

11. Обладатель Кубка Стэнли Здено Хара завершил карьеру в 45 лет. Он подписал контракт с «Бостоном» на один день.

12. Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов отозвал иск к призывной комиссии Петербурга. Суд прекратил дело.

13. Недвед предлагал уволить Аллегри из «Юве», но его не поддержали. Компенсация тренера – 21 млн евро после налогов.

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