Сборная Казахстана по футболу досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф Лиги наций

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Сборная Казахстана по футболу победила Беларусь (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Таким образом, казахстанцы, набрав 13 очков, досрочно стали победителями группы 3.

Казахстан завоевал путевку в финальный этап, где поборется за выход на Евро-2024 с победителями других групп лиги С Лиги наций УЕФА.

Финальная часть турнира пройдет в июне 2023 года. Страна-хозяйка финальной стадии Лиги наций будет выбрана среди вышедших в этот раунд команд.

Полуфинальные пары будут определены в результате открытой жеребьевки. В организационных целях команда страны-хозяйки будет определена в 1-й полуфинал.

Казахстан – Беларусь 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
22 сентября, 17.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Габышев, 1:1 – 45 Савицкий, 2:1 – 79 Зайнутдинов.
КазахстанШацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Дарабаев, Тагыберген, Оразов (Астанов, 75), Зайнутдинов (Куат, 87), Аймбетов (Жумабек, 87).
БеларусьХаткевич, Шевченко (Малькевич, 84), Поляков, Юденков, Швецов, Печенин, Яблонский, Эбонг, Савицкий (Громыко, 76), Климович (Лисакович, 61), Богомольский (Бахар, 61).
Предупреждения:
Зайнутдинов (10), Тагыберген (39), Печенин (42), Дарабаев (49), Бахар (83), Астанов (90).
Удаление:
Тагыберген (90).

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