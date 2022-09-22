Сборная Казахстана по футболу досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу победила Беларусь (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Таким образом, казахстанцы, набрав 13 очков, досрочно стали победителями группы 3.

Казахстан завоевал путевку в финальный этап, где поборется за выход на Евро-2024 с победителями других групп лиги С Лиги наций УЕФА.

Финальная часть турнира пройдет в июне 2023 года. Страна-хозяйка финальной стадии Лиги наций будет выбрана среди вышедших в этот раунд команд.

Полуфинальные пары будут определены в результате открытой жеребьевки. В организационных целях команда страны-хозяйки будет определена в 1-й полуфинал.

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