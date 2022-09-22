Сборная Казахстана по футболу досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу победила Беларусь (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги наций.
Таким образом, казахстанцы, набрав 13 очков, досрочно стали победителями группы 3.
Казахстан завоевал путевку в финальный этап, где поборется за выход на Евро-2024 с победителями других групп лиги С Лиги наций УЕФА.
Финальная часть турнира пройдет в июне 2023 года. Страна-хозяйка финальной стадии Лиги наций будет выбрана среди вышедших в этот раунд команд.
Полуфинальные пары будут определены в результате открытой жеребьевки. В организационных целях команда страны-хозяйки будет определена в 1-й полуфинал.
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.00, «Астана Арена»
- Голы:
- 1:0 – 29 Габышев, 1:1 – 45 Савицкий, 2:1 – 79 Зайнутдинов.
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Казахстан –
Шацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Дарабаев, Тагыберген, Оразов (Астанов, 75), Зайнутдинов (Куат, 87), Аймбетов (Жумабек, 87).
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Беларусь –
Хаткевич, Шевченко (Малькевич, 84), Поляков, Юденков, Швецов, Печенин, Яблонский, Эбонг, Савицкий (Громыко, 76), Климович (Лисакович, 61), Богомольский (Бахар, 61).
- Предупреждения:
- Зайнутдинов (10), Тагыберген (39), Печенин (42), Дарабаев (49), Бахар (83), Астанов (90).
- Удаление:
- Тагыберген (90).
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