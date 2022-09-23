«Футбол – самая бессмысленная трата денег в нашей стране». Почетный председатель РФСО «Локомотив» о бюджетах клубов

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Илья Вдовин назвал футбол в России «самой бессмысленной тратой денег».

«РФСО «Локомотив» – это массовый спорт для всех железнодорожников. Поэтому с футболом мы связаны только тем, что даем бренд клубу по лицензионному договору.

Футбол – это, к сожалению, самая бессмысленная трата денег, которая может быть. С очень низким КПД (смеется). В нашей стране. Причина в том, что у нас это гонка бюджетов. Никакого смысла в этом нет.

Когда наши команды были бедными, они играли намного лучше, чем когда они стали богатыми. И наши футболисты стремились попасть в Европу и играли в престижных клубах.

Сейчас это напоминает спектакль про борьбу нанайских мальчиков», – сказал почетный председатель Российского физкультурно-спортивного общества (РФСО) «Локомотив».

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