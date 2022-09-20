Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство, игрок «Динамо» выбрал сборную Грузии вместо России, страсти по Дэвис и Смолкину и другие новости утра

1. «Зенит» подтвердил, что бразильские полузащитники Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство: «Мы отправили письма в РФС и Минспорта. Ждем ответа, насколько это реально».

2. «Динамо» уступило «Локомотиву», «Торпедо» победило «Витязь» по буллитам, «Авангард» обыграл «Трактор» в гостях и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

3. Защитник «Динамо» Саба Сазонов решил играть за сборную Грузии. 20-летнего воспитанника «Зенита» до этого включили в состав молодежной сборной России.

4. Написали, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США. Реакция ФФКР: «Бред какой-то!» Организаторы Challenge Cup пояснили: «Участники могут быть представителями другой страны, но должны быть членами Ассоциации фигурного катания США». Дэвис и Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России: «Не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны».

5. Игроки и персонал «МЮ» отравились после матча с «Шерифом» в Лиге Европы, 12 человек чувствовали себя плохо.

6. Олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Бутько и экс-волейболист сборной России Павел Морозов обвиняются в употреблении допинга в 2014 году. Есть версия, что запрещенное вещество попало в их организмы через лекарства, которые прописали врачи. В то же время утверждается, что положительные допинг-пробы Бутько и Мороза были уничтожены Московской антидопинговой лабораторией в 2014-м.

7. Доходы «Барселоны» должны составить 1,255 млрд евро за сезон-2022/23, прибыль – 274 млн. Каталонский клуб утвердил бюджет.

8. Шахматист Магнус Карлсен сдался после двух ходов в партии с Хансом Ниманном на онлайн-турнире. Ранее норвежец заподозрил американца в мошенничестве.

9. РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины Александра Петракова, его обвиняют в дискриминации россиян и отказе сохранять нейтральную политическую позицию. Российский футбольный союз подтвердил, что обращался в ФИФА и УЕФА.

10. Призеры чемпионата России по фигурному катанию получат от 1 до 2,5 млн рублей. Медалисты финала Гран-при страны – от 500 тысяч до 1 млн.

11. Килиан Мбаппе отказался участвовать в фотосессии сборной Франции из-за разногласий с Федерацией по имиджевым правам. Федерация футбола Франции пересмотрит соглашение об имиджевых правах игроков сборной.

12. На чемпионате России по лыжероллерам женскую гонку на 15 км свободным стилем выиграла Анастасия Прокофьева. Андрей Мельниченко победил в коньковой гонке на 20 км у мужчин.

13. Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик за бой на Hardcore Boxing получат больше 10 млн рублей.

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