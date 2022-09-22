Карякин отбыл дисквалификацию после высказываний о ситуации на Украине. ФИДЕ допустит его к международным турнирам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию и может вернуться к участию в международных турнирах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подтверждение от Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее ФИДЕ дисквалифицировала Карякина из-за его высказываний о ситуации на Украине. В связи с отстранением шахматист не смог выступить на турнире претендентов в Мадриде.

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»