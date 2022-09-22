Норвегия и Финляндия не поддержали идею о допуске российских лыжников к международным стартам

Норвегия и Финляндия не поддержали идею о допуске сборной России к международным стартам.

Ранее генсекретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении российских лыжников на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Позиция Федерации лыжного спорта Финляндии насчет возвращения российских спортсменов – категорическое «нет». Причины, которые привели к их отстранению, никоим образом не разрешились, поэтому сложно ждать смягчения позиции.

К спорту нельзя относиться как к отдельной части общества», – заявил глава финской федерации Маркку Хаапасалми.

«На июльском заседании Совета FIS был утвержден запрет [на участие], который я поддержал», – цитирует VG слова Эрика Ресте, который представляет Норвегию в Совете FIS.

«Моя позиция по этому вопросу не изменилась.», – сказал Ресте, отметив, что заявления Виона стали для него неожиданными.

«Мне неизвестно [о возможном допуске], и я ожидаю получить больше информации от FIS. Я не вижу, чтобы ситуация изменилась после решения отстранить россиян», – заявил менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг.

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