Навка поддержала идею о снижении пенсионного возраста спортсменам: «Нужно понижать до 45 лет точно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала идею о снижении пенсионного возраста для спортсменов.

Ранее предложение было озвучено на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я считаю, что это правильная инициатива. Например, у балерин пенсионный возраст наступает в 35-40 лет, а у спортсменов – нет.

Нужно понижать до 45 так точно», – сказала Навка.

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